Sampdoria: Begic riscattato dal Parma, firma fino al 2030. Fredberg: "Darà una grande mano alla squadra"

Tjaš Begić è un giocatore della Sampdoria almeno fino al 2030. La società blucerchiata ha infatti esercitato il diritto di opzione con il Parma Calcio per l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante (immagine dal profilo ufficiale Facebook della UC Sampdoria), che ha contestualmente firmato con il club blucerchiato un contratto fino al 30 giugno 2030.

"Siamo molto lieti di annunciare la firma di Begić con un contratto quadriennale – dichiara Jesper Fredberg, CEO Football, ai media ufficiali-. Negli ultimi sei mesi ha dimostrato grande personalità e un forte impegno. Siamo certi che si adatterà perfettamente al nostro stile di gioco e che le sue doti nell’uno contro uno avranno un impatto significativo sul rendimento della squadra. Non vediamo l’ora di assistere alla sua crescita nei prossimi anni".

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