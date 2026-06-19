Sampdoria, "pazza idea" del ritorno in panchina di Lombardo. Che però può andare in Nazionale con Mancini

Venerdì 19 giugno, tre settimane al ritiro estivo (ancora meno se si considerano il raduno e i test preliminari a Bogliasco) e la Sampdoria è ancora senza allenatore dopo la mancata riconferma di Attilio Lombardo e un casting che ha via via coinvolto, nelle intenzioni o nella pratica, Aquilani, Abate, Mason, Nesstrup, Pecchia, Zanetti, Galloppa, Castori, Velazquez, Lijnders, Possanzini, Van Bommel, Henriksen, Frjis e in ultimo Gotti. Probabilmente qualcuno è pure rimasto fuori dalla lista.

E ciò malgrado - o forse proprio per questo - la presenza di un direttore generale facente funzioni (Walker), un capo dell'area tecnica (Fredberg), un direttore sportivo (Branco), un paio di amministratori delegati (Fiorella e Morelli) e un proprietario intenzionato a diventare presidente (Tey).

Di fronte a questa impasse - dettata dai soliti limiti economici (ogni anni emerge una motivazione diversa per non investire sull'allenatore e la squadra) - Fredberg e i suoi sodali si trovano adesso davanti a un bivio: "accontentarsi" di quello che passa il convento (la virata su Gotti ne è la testimonianza, nulla contro la persona e il tecnico, ma non "esercita" da due anni e l'ultima esperienza a Lecce si concluse con il classico esonero), riesumare la pista estera implementando quel senso di scommessa che permea ogni mossa della Sampdoria oppure (e pare che il Ceo danese ci stia pensando) "ripescare" Attilio Lombardo chiedendogli scusa e riaffidandogli la panchina.

Sempre che Attilone, al di là del contratto tuttora in essere con la Samp, sia disposto ad accettare, vuoi per questioni di dignità (ma ha sempre dimostrato di anteporre il cuore a ogni altra considerazione) vuoi perché dietro l'angolo per lui può maturare a breve l'opportunità di tornare in Nazionale con Roberto Mancini.

Resta il fatto che questa "pazza idea" di tornare al punto di partenza con Attilio Lombardo alla fine può risultare non solo la più logica ma anche l'unica percorribile. Staremo a vedere. Intanto il valzer va avanti, anche se la musica è stonata.

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