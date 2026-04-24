Pronto ad aprire in centro un nuovo locale ispirato alla Sampdoria: "GV46 è un sentimento"

Aprirà a fine maggio o al più tardi nei primi giorni di giugno un nuovo locale - privato - dedicato ai tifosi della Sampdoria. Sorgerà in pieno centro, in Via Ceccardi 36r e si chiamerà "GV46 è un sentimento".

A intraprendere questa avventura Valerio Parisi e Gianni Buffagni, già molto noti nell'ambito della ristorazione.

La speranza è che l'inaugurazione coincida con la salvezza dei blucerchiati e magari un nuovo slancio per la società e la squadra dopo anni di sofferenze e tormenti.

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