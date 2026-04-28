Flachi: "Se davvero Tey vuole rilanciare la Sampdoria, deve fare come Riccardo Garrone nel 2002"

"Quando ci fu l'evento della cessione di Mantovani, arrivò un presidente, Riccardo Garrone, che anche lui di calcio non sapeva, di calcio giocato. Lui la prima cosa che fece è andato a prendere il direttore sportivo più bravo che c'era. E' andato a prendere l'allenatore più bravo che c'era e sono andati a prendere i 13 giocatori più bravi che c'erano della Serie B per tornare in Serie A. Primo anno subito Serie A. Se poi dobbiamo portare amici di amici che vengono dalle proprie ditte, dalle proprie cose loro famigliari, allora sarà sempre la solita musica e quindi la Sampdoria rimarrà sempre in una situazione simile. Per arrivare ai risultati bisogna partire dalla base che è la società che deve essere organizzata su ogni punto di vista. Tey è un investitore, ma se Tey mette i soldi e l'unica cosa che ha fatto li ha messi, se continua a metterli deve essere bravo anche a prendere gente di calcio, deve andare a prendere il miglior direttore, deve andare a prendere il miglior allenatore e di conseguenza il direttore e l'allenatore ti portano i migliori giocatori. Se la Sampdoria vuole ritornare in Serie A. Bisogna ripartire a questo. Abbiamo levato un problema? Di conseguenza bisogna andare a trovare gli altri problemi che hanno creato ulteriori problemi alla Sampdoria. Se no ci si accontenterà sempre di vivacchiare, quando va bene".

Lo ha detto Francesco Flachi, terzo cannoniere di sempre nella storia della Sampdoria, al Derby del Lunedì, in onda su Telenord e telenord.it. Ecco un estratto del suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

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