Sampdoria, Lombardo: "Col Sudtirol la partita della vita. Questioni societarie? Il mio punto di riferimento è Fredberg"

"Con il Sudtirol sarà la partita della vita. Ci giochiamo tanto tutti. È la partita in cui dobbiamo tirare fuori il meglio di noi stessi contro una squadra che ha sempre fatto un buonissimo campionato lottando per questi obiettivi. Sono sicuro che i ragazzi saranno in sintonia con il tipo di gara che ci aspetta. Sappiamo benissimo quelle che potranno essere le difficoltà, sarà difficile, ma sono fiducioso".

Lo ha detto Attilio Lombardo, allenatore della Sampdoria, alla vigilia della sfida con il Sudtirol (ore 15, stadio "Ferraris", diretta Stadio Goal su Telenord a partire dalle 14,30).

"Ho solo un dubbio di formazione in difesa, perché gli avversari sono molto strutturati fisicamente. Pierini sarà convocato, ma vedremo come sta. Anche Coda e Pafundi ci saranno. Barak no, non ha recuperato", ha aggiunto il tecnico.

Sul terremoto societario e le dimissioni di Manfredi, l'allenatore blucerchiato ha dichiarato: "Io continuo a parlate tanto con Jesper Fredberg, come ho sempre fatto e con il quale ho sempre avuto un ottimo rapporto. Lui è sempre presente. Conosco lui ed è il mio punto di riferimento, è sempre stato al nostro fianco sostenendomi".

Ecco la video conferenza di Attilio Lombardo tratta dal canale youtube di U.C. Sampdoria.

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