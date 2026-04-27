Michieli a Manfredi: "Ma quale gestione orgogliosa della Sampdoria, ecco i risultati di tre anni fallimentari"

Dopo le dimissioni di Matteo Manfredi da presidente della Sampdoria, il comunicato della società blucerchiata e il comunicato dello stesso Manfredi, ecco il video commento del direttore di Telenord, Maurizio Michieli, nel corso di Forever Samp (la puntata integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata):

"Avrei concesso molto volentieri l'onore delle armi a Matteo Manfredi come si fa a chiunque alzi bandiera bianca e dica con dignità, ho fallito nel mio intento, però dopo che lui ha emesso questo comunicato rivendicando la bontà dei suoi risultati mi sento in dovere invece di commentare questi tre anni di gestione che sono stati assolutamente fallimentari, perché intanto questa gestione si era aperta con questo comunicato che vi mostro ovvero avanzando una credenziale, quella della presenza accanto ad Aser Venturer di Radrizzani anche di Qatar Sports Investment di cui questi investitori si erano detti essere i rappresentanti. Qatar Sports Investment che poi è sparito come una bolla di sapone, non solo, è sparito poi anche Radrizzani senza spiegazioni ed è arrivato il signor Tey che lui ha garantito una continuità aziendale su un piano finanziario, ma tutto il resto è stato un fallimento assolutamente imbarazzante. Intanto si sono accumulati passivi di gestione su passivi di gestione quindi anche su un piano economico, ma poi ne parlerà Roberto Albisetti, non è stato certo un gran successo. Sono stati onorati gli impegni presi e ci mancherebbe, sennò cosa si è entrati a fare nella Sampdoria, avrebbero voluto farla fallire, cancellare 80 anni di storia. Manfredi guardati bene da una cosa del genere, per il resto è stata una gestione fallimentare, i risultati peggiori della storia, la Sampdoria era finita in Serie C presa per i capelli, quest'anno di nuovo sfiorato la Serie C e non è ancora salva e mancano due giornate per la matematica, un'onta incredibile, il settore giovanile è stato completamente disintegrato, la Sampdoria Primavera gioca il campionato B, le Women sono state distrutte, erano in Serie A, sono in Eccellenza, i danni d'immagine che sono stati fatti alla Sampdoria in questi tre anni sono enormi, per non parlare di squalifiche, inibizioni, allenatori senza patentino. Questi sono i risultati che ha prodotto Manfredi, ma ci rendiamo conto, io di tutto questo non avrei più parlato, avrei concesso con rispetto l'onore delle armi, ma quel comunicato francamente mi ha fatto rabbrividire e non potevo restare zitto, perché risultati economico-finanziari sono pessimi, al di là della continuità aziendale, ma ci mancherebbe che non fosse stata assicurata da chi si è preso la Sampdoria e nessuno lo ha costretto, c'erano anche altri competitor che potevano eventualmente entrare. L'hanno presa con un'opera di ingegneria finanziaria eccezionale e lo abbiamo sempre detto, bravi, bene, ma l'avete voluta prendere, poi non siete stati in grado di gestirla, se non movimentando 65 giocatori con un monte ingaggi spaventoso, la società tra le peggio gestite del mondo, lo dice una ricerca Cies che dopo vedremo, non lo diciamo noi che siamo forse parte in causa perché abbiamo la Sampdoria nel cuore. Ma di che cosa stiamo parlando? L'unica buona notizia è che ora c'è una persona sola al comando e vedremo che cosa vorrà fare, vedremo se si vorrà palesare, vedremo se vorrà investire finalmente nella squadra, perché finora non l'ha fatto di investire nella squadra, nel parco giocatori, la Sampdoria non ha patrimonio tecnico di calciatori, non ce l'ha, è una scatola vuota, vedremo se vorrà farlo, oppure vedremo se vorrà sedersi al tavolo con qualche potenziale compratore che c'è, qualcuno ha già presentato anche una lettera di intenti ma non è ancora stato ricevuto, forse ora che c'è un uomo solo al comando sarà ricevuto, io mi auguro di sì, almeno per vedere che carte propone, poi se saranno buone le potrà valutare, se saranno cattive le potrà scartare. Un'altra buona notizia è che il presidente è Francesco De Gennaro, che è un avvocato competente, è lui che condusse sotto profilo tecnico l'operazione di sfilamento della società a Ferrero con un'opera di ingegneria finanziaria, è una persona competente, è una persona per bene, è una persona capace (ancorché parzialmente ancora "legata" ad Antonio Romei, professionista altrettanto rispettabile ma con il "peccato originale" di avere portato e assecondato Massimo Ferrero), quindi queste sono premesse positive, tutto il resto è ancora una grossa nebulosa, però non parliamo di bella e sana gestione pregressa. Da qui in poi, tabula rasa, via i Natan Walker, come via sono stati mandati i Messina che senza alcuna esperienza erano stati portati da Manfredi a gestire la Samp. Sto parlando di ruoli e non delle persone, sia chiaro. E gli obbrobri, anche comunicativi - con o senza intelligenza artificiale - che abbiamo visto in questi tre anni francamente non vorremmo più vederli".

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