Sampdoria, Nicolini: "Martinelli, Viti e Begic da tenere, Brunori è stato una delusione"

"Il Brunori che abbiamo visto, sinceramente, è un Brunori spento. Io ero contentissimo quando è arrivato, però è stata una delusione. È vero che giocare punta da solo, in mezzo a tre è dura, però aiutati anche il ciel ti aiuta. Escludendo quel paio di gol, tra l'altro molto belli, onestamente non mi ha dato l'idea che sia un giocatore da poter riproporre. Per il resto, a prescindere da chi farà il mercato, Begic lo devi portare a casa. Idem Martinelli. Se la Fiorentina non se lo vuole riprendere, addirittura per farlo giocare in Serie A, perché gira anche questa ipotesi, ma è disposta a lasciarlo ancora un anno in B in prestito alla Sampdoria, dovremmo ripartire da lì. E poi Viti, anche se non ha sempre giocato, quando è sceso in campo ha fatto bene".

Lo ha detto Enrico Nicolini, ex calciatore e allenatore, opinionista di Telenord, a Forever Samp.

"Personalmente riscatterei solo Begic e farei di tutto per tenere Martinelli, che garantisce sette punti in più. Gli altri non mi hanno entusiasmato", ha aggiunto Maurizio Michieli, direttore di Telenord.

Ecco un estratto della trasmissione, interamente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

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