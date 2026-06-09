La Sampdoria under 16 si aggiudica il 33° Memorial Mazza a Treviglio

La Sampdoria Under 16 si è aggiudicata la 33.a edizione del Memorial Mazza svoltosi a Treviglio. Alla presenza di centinaia tra allenatori e addetti ai lavori del mondo del calcio provinciale, giovani e giovanissimi delle categorie Esordienti, Under 15 e Under 16, squadre femminili e special si sono affrontati dal 28 maggio al 7 giugno.

Gli Under 16 vedevano impegnati giocatori di squadre professionistiche: Como, Cremonese, Hellas Verona, Modena, Monza,Reggiana (new entry), Sampdoria e Sassuolo.

Tra gli Under 15 si sono affrontati Trevigliese, Colognese, Sarnico, Brusaporto, Ponte S.P. Mapello, Villa Valle, Virtus Ciserano e Scanzorosciate.

Tra gli Esordienti Real Calepina, San Pellegrino, Caravaggio, Città di Alzano, Trevigliese, Forza e Costanza, Tritium e Colognese.

Tra i Pulcini Trevigliese, Ghisalba, Acc. Sport Imagna, Ponteranica, Acos Treviglio, Capriate, Aurora Seriate, Milano, Zanconti, Caravaggio, Lallio, Città di Alzano, Focs, Or. Calvenzano, Us Casiratese, Or. C. Arcene.

Le squadre femminili partecipanti sono state tra le Giovanissime Giana e Zanconti; tra gli Esordienti miste Albinoleffe e Crmonese; in Promozione Orobica e Trevigliese.

E, infine, le squadre special.

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