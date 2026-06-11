Sampdoria, primo giorno da direttore sportivo per Americo Branco a Bogliasco

Americo Branco, 35 anni, portoghese, ex direttore sportivo del Fortuna Sittard, è arrivato a Genova e ha già preso visione della sede e dei campi di allenamento della Sampdoria a Bogliasco. A breve la sua nomina sarà ufficializzata dal Ceo dell'area tecnica Jesper Fredberg che lo ha scelto.

Poi toccherà al nuovo allenatore (le ultime indiscrezioni conducono a Davide Possanzini, ex calciatore blucerchiato ed ex tecnico del Mantova da cui è stato esonerato dopo due ottime stagioni con promozione dalla C e salvezza in B).

Branco riformerà con Fredberg anche il comparto medico, della comunicazione e ovviamente quello dello scouting.

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