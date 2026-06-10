Sampdoria, addio allo storico tifoso Remigio Griggi: anima del club Lo Squalo e piccolo azionista

Lutto nel mondo del tifo blucerchiato: si è spento, tra le braccia della sua adorata famiglia (la moglie Ornella e la figlia Raffaella, nota inviata Rai di "Chi l'ha visto", entrambe con lui nella foto allo stadio "Ferraris"), Remigio Griggi, storico esponente del mitico Sampdoria Club "Lo Squalo" situato nella famosa sede al 27a cancello di via Casaregis, nonché piccolo azionista della società.

Sempre al seguito della squadra, dal campo di allenamento di Bogliasco all'Europa e in tutta Italia, anche a bordo dell'immancabile camper, Remigio ha saputo unire il grande amore per la Samp a un acuto spirito di osservazione critica ma sempre con un occhio benevolo verso quella creatura che amava tanto. Non a caso - racconta in lacrime la figlia Raffaella - "si è addormentato ascoltando lettera da Amsterdam".

Remigio Griggi lascia un enorme vuoto, oltre che nella sua famiglia, in tutta la comunità blucerchiata e in chi lo ha conosciuto per la sua umanità, simpatia e generosità.

Il rosario si svolgerà domani, giovedì 11 giugno, alle ore 18 all'obitorio del Policlinico San Martino e il funerale venerdì al Santuario della Madonna del Monte al alle ore 11.30.

Alla famiglia Griggi e a tutti i sampdoriani le più sentite condoglianze da parte della redazione sportiva di Telenord.

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