Sampdoria, Dossena: "Ds e allenatore doveva già esserci, la società ha mostrato i muscoli senza averli"

"La società si è presa una bella responsabilità nel concludere il rapporto con Mancini e Invernizzi. Finalmente sono usciti allo scoperto ma mi sarei aspettato di trovare immediatamente l’allenatore e il direttore sportivo nuovi. Spero che prima possibile facciano quello che devono fare. Le premesse non sono certo positive. Per quanto riguarda il comunicato di Fredberg, bisognava stare zitti, non avrebbe dovuto fare nessuna dichiarazione se non aveva le soluzioni in tasca. Se sei ostaggio di 2-3 procuratori che ti devono fare il mercato è meglio che stai zitto. Non puoi mostrare i muscoli quando non ce li hai. Rischi solo di metterti contro ancora di più i tifosi. Speriamo che ci dicano chi sarà l’allenatore nel più breve tempo possibile. Uno straniero? Ci metterebbe tre mesi per capire quello che sta succedendo. L’8 di giugno devi aver già presentato allenatore e Ds, altrimenti se non ci fosse un’ipotetica vendita della società - qualcosa si muove ma non credo a breve termine - stai ripercorrendo la strada che negli ultimi due anni ti ha portato a lottare per non andare in Serie C".

Lo ha detto Beppe Dossena, campione del mondo e icona della Sampdoria dell'epoca d'oro, opinionista di Telenord, al Derby del Lunedì. Vi proponiamo un estratto della trasmissione, interamente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata.

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