Sampdoria, Flachi: "Lombardo ha dato quadratura e gioco, i problemi restano negli ultimi venti metri"

"La Sampdoria mi è piaciuta, ha fatto un buonissimo primo tempo, è stata una partita equilibrata innanzitutto. È normale che poi dopo nel secondo il Cesena abbia spinto di più perché le serviva la vittoria per entrare nei play-off, oppure per cercare di rimanere nei play-off. Però la Sampdoria ha avuto anche delle ripartenze nel secondo tempo, l'unico problema di questa squadra sono gli ultimi 20 metri. Non riesce a concretizzare il lavoro che viene portato dal basso e questo tante volte non risalta la buona prova. Rimane sempre una buona prova, ma senza conclusioni, senza giocate. E gli attaccanti, ragazzi, sono quelli che ti fanno vincere il campionato, sono quelli che ti levano dalle situazioni difficili. Mi sembra che negli ultimi anni la Sampdoria, a parte Coda, abbia fatto poco e nulla, perché se vai a vedere la vena realizzativa è una delle peggiori. Si è sistemata, Attilio le ha dato una quadratura, ha messo i giocatori nel ruolo giusto e quindi i giocatori si sono sentiti più sicuri, hanno fatto delle buone gare, hanno fatto sicuramente bene. Però poi dopo bisogna anche concretizzare".

Lo ha detto Francesco Flachi al Derby del Lunedì.

"La punta la fa giocare bene la squadra. In questo momento Brunori, oltre a non fare gol, non fa giocare bene la squadra, perché anche nel possesso palla, nelle scelte, ha avuto grande difficoltà", ha aggiunto Stefano Eranio.

"Brunori non è l'attaccante che va bene in un sistema in cui fa la prima punta lui, perché non ha, a mio avviso, le caratteristiche. Poi, come ha detto Francesco giustamente, non mi sembra un trascinatore, l'attaccante che comunque si vuol far dar la palla, vuol lavorare per la squadra. Questa cosa mi è sembrata chiara dall'inizio, non ha le caratteristiche. Secondo me è un giocatore subordinato, cioè un giocatore non di grandissima personalità in campo, ha bisogno magari di qualcuno a fianco, di un giocatore di grande personalità", ha aggiunto Salvatore Mango.

"Non è facile in queste situazioni tirare fuori la personalità, oppure se ce l'ha è fine a se stessa. Perché quando uno ha la personalità, la dimostra quando ha una componente anche di squadra", ha chiosato Salvatore Soviero.

Vi proponiamo un estratto del Derby del Lunedì, integralmente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

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