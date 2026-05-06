Sampdoria, incontro tra università e innovazione: dati e tecnologia al centro del calcio moderno

Un’importante occasione di confronto tra sport, tecnologia e formazione ha coinvolto il dipartimento match e data analysis della UC Sampdoria, gli studenti e i docenti del corso Predictive Analytics Project del DIBRIS dell’Università di Genova e i rappresentanti di Hudl.

L’incontro, sviluppatosi tra la sede del dipartimento e il centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco, si è svolto in un clima di collaborazione e curiosità reciproca, favorendo un dialogo concreto tra il mondo accademico e quello professionistico. Obiettivo principale: esplorare le nuove frontiere dell’analisi dei dati applicata al calcio.

Durante la giornata, il team blucerchiato ha illustrato metodologie, strumenti e processi utilizzati quotidianamente nella match analysis e nello scouting, offrendo agli studenti una visione diretta delle dinamiche operative di un club professionistico. Parallelamente, gli studenti hanno presentato progetti e modelli di analisi predittiva sviluppati nel loro percorso, mettendo in evidenza il crescente impatto delle competenze data-driven nello sport.

Determinante anche il contributo di Hudl, leader mondiale nelle tecnologie per la performance analysis, che ha mostrato il valore di un ecosistema integrato basato su video e dati. L’iniziativa conferma l’impegno della Sampdoria nel promuovere l’incontro tra innovazione, formazione e sport, investendo nello sviluppo di nuove competenze per affrontare le sfide del calcio moderno.

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