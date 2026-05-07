Dossena: "Nella Sampdoria c'è un Penombra che rema contro da anni, faccio nome e cognome"

"Per quanto riguarda la vicenda Antonino Pane, non ci torno più sopra perché Riccardo Garrone - purtroppo in primis per la sua famiglia - non c'è più e quindi non potrebbe controargomentare alle mie affermazioni. Dico solo che gli atti ci sono, li posso mettere a disposizione, basta leggerli per farsi un'idea di quanto era accaduto allora. Ma penso che non sarebbe corretto ed è una storia vecchia".

Lo ha detto Beppe Dossena a Telenord, commentando lo striscione dei tifosi della Sampdoria esposto in Via del Piano. Peraltro, dopo una prima sentenza sfavorevole di primo grado, quel processo venne prescritto e a carico di Dossena non risulta alcuna condanna definitiva.

"Per quanto riguarda i tifosi della Sampdoria, io ho già sottolineato di avere dato loro ragione - ha proseguito Dossena - e che non sono certo il problema della Samp. Ho solo manifestato il mio dubbio sul fatto che Tey fosse uscito dal mirino della contestazione dove era sino a due mesi fa insieme con Fredberg e Walker. Ma il problema semmai è dentro la società, da anni e so anche come si chiama, farò nome e cognome a fine stagione. C'è qualcuno che rema contro questo splendido club, che meriterebbe ben altro trattamento. Vi ricordate del Penombra di Bonolis? Ecco, per ora lo chiamo il Penombra. Non va bene che esista. Io soffro a vedere la Sampdoria in questa condizioni per colpa di qualcuno, bisogna azzerare tutto".

E a chi insinua che le prese di posizione del campione del mondo e protagonista dell'epoca d'oro blucerchiata siano dettate da ambizioni personali, Dossena replica con un sorriso: "Ma chi, io? Alla Sampdoria? Non scherziamo. Tra l'altro sono presidente di un'associazione (Assocapp, Associazione dei Calciatori e Calciatrici, Allenatori e Allenatrici, Preparatori e Preparatrici Patrocinati) che si occupa di tutelare i diritti, secondo noi calpestati, delle nostre categorie professionali".

Ecco l'intervento integrale di Beppe Dossena nel Tgn calcio dell'ora di pranzo su Telenord e telenord.it.

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