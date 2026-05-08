Reggiana-Sampdoria, le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 20.20

La Sampdoria chiuderà questa sera alle 20.30 la regular season in trasferta a Reggio Emilia contro la Reggiana. C’è ancora una piccola possibilità di raggiungere i playoff per la formazione di Attilio Lombardo: i blucerchiati sono a quota 44 punti, insieme alla Carrarese, e inseguono Avellino, Cesena e Mantova, tutte ferme a 46. Servirebbe la sconfitta di Cesena e Mantova e la sconfitta/pareggio di Carrarese e Avellino, oltre ovviamente alla vittoria della Sampdoria contro la Reggiana. Telenord in diretta con “Stadio Gol” a partire dalle ore 20.20 per commentare in diretta la sfida del Mapei Stadium.

Le probabili formazioni di Reggiana-Sampdoria:

REGGIANA (4-3-2-1): Micai; Libutti, Lusuardi, Vicari, Bozzolan; Reinhart, Charlys, Portanova; Lambourde, Rover; Gondo. All.: Bisoli.

SAMPDORIA (4-3-3): Martinelli; Palma, Ferrari, Viti, Giordano; Henderson, Esposito, Casalino; Depaoli, Coda, Begic. All.: Lombardo.

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