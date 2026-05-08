Reggiana-Sampdoria, le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 20.20
di Luca Pandimiglio
La formazione di Lombardo scende in campo con una piccola speranza di entrare nei playoff
La Sampdoria chiuderà questa sera alle 20.30 la regular season in trasferta a Reggio Emilia contro la Reggiana. C’è ancora una piccola possibilità di raggiungere i playoff per la formazione di Attilio Lombardo: i blucerchiati sono a quota 44 punti, insieme alla Carrarese, e inseguono Avellino, Cesena e Mantova, tutte ferme a 46. Servirebbe la sconfitta di Cesena e Mantova e la sconfitta/pareggio di Carrarese e Avellino, oltre ovviamente alla vittoria della Sampdoria contro la Reggiana. Telenord in diretta con “Stadio Gol” a partire dalle ore 20.20 per commentare in diretta la sfida del Mapei Stadium.
Le probabili formazioni di Reggiana-Sampdoria:
REGGIANA (4-3-2-1): Micai; Libutti, Lusuardi, Vicari, Bozzolan; Reinhart, Charlys, Portanova; Lambourde, Rover; Gondo. All.: Bisoli.
SAMPDORIA (4-3-3): Martinelli; Palma, Ferrari, Viti, Giordano; Henderson, Esposito, Casalino; Depaoli, Coda, Begic. All.: Lombardo.
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