Ranieri a Telenord: "Lombardo ha fatto una cosa incredibile e meravigliosa, merita di guidare la Sampdoria dall'inizio"

"Quando sono venuto via con il fatto del covid abbiamo vissuto parecchi mesi senza nessuno allo stadio e questo mi è dispiaciuto molto, non poter salutare adeguatamente i tifosi della Sampdoria, che ci hanno sempre sostenuto. Ricordo la seconda partita o la terza partita, giocammo veramente male, perdevamo 1-0 con il Lecce e poi facemmo gol all'ultimo di testa, mi sembra Ramirez, pubblico sempre dalla nostra parte. Finita la partita ci fischiarono e dici è una cosa meravigliosa perché fino in fondo ci hanno aiutato a pareggiare e poi non gli è piaciuto lo spettacolo e ci hanno fischiato. Questa è stata veramente una cosa grandiosa. Io credo che la cosa importante è che tutti quanti eravamo entrati in un mood di pensieri, di volontà di fare il massimo proprio per la Sampdoria. Abbiamo fatto un campionato, se non ricordo male, era quello il secondo mio, 26 punti all'andata e io poi mi ero fissato di dire ai ragazzi dobbiamo farne 26 anche a ritorno, proprio perché sapevo che il girone di ritorno nella Sampdoria era sempre, non dico snobbato, ma perlomeno non ti riusciva mai a fare la stessa cifra dei punti dell'andata. E ne facemmo 26, finimmo a 52 punti. Io credo che quella sia stata proprio la volontà di voler dimostrare che era una grande squadra, (1:32) che era un grande gruppo che si sacrificava l'uno per l'altro. C'era un feeling all'interno veramente eccezionale. E' peccato che i nostri tifosi non abbiano potuto venire allo stadio".

Lo ha detto Claudio Ranieri, ex allenatore della Sampdoria, a Forever Samp. Il tecnico sarà lo special guest della terza edizione del premio "Gianni Di Marzio" a Portofino, dove saranno consegnati riconoscimenti a Enzo Maresca, Luca Percassi, Goran Pandev, Beppe Dossena, Lorenzo Sommariva, Giorgia Cenni, Marcello Franzoso (papà di Matteo).

Ranieri ha parlato anche di Lombardo: "Attilio ha fatto benissimo, ha fatto una cosa meravigliosa, perché ha preso la Sampdoria che era proprio dall'altra parte, oserei dire. L'ha presa per i capelli e l'ha portata quasi a un passo dai play-off, per cui veramente ha fatto un lavoro meraviglioso. Complimenti ad Attilio. Io credo che più di ogni altro in questo momento chi merita di allenare la Sampdoria è Attilio Lombardo, perché quello che ha fatto è veramente dell'incredibile. Per cui, fosse io il presidente, darei a lui l'opportunità di prendere la squadra dall'inizio per poterla portare a ridosso della Serie A. Questo è quello che io mi auguro per i tifosi della Sampdoria e per Attilio, perché è una persona seria, una persona preparata e che meriterebbe veramente di guidare dall'inizio la Sampdoria".

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