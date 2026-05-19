Sampdoria: ufficializzato Claudio Morelli nuovo ad, sostituisce Raffaele Fiorella
di R.S.
Nato in Svizzera da genitori italiani, laureato in Economia e Commercio e specializzato in Finanza e Contabilità Internazionale all’Università di Ginevra
Cambio della guardia ai vertici operativi della Sampdoria: Claudio Morelli (a sinistra) sostituisce Raffaele Fiorella (a destra) Ecco il comunicato ufficiale:
L’U.C. Sampdoria S.p.a. comunica l’ingresso nel club del dott. Claudio Morelli.
Nato in Svizzera da genitori italiani, laureato in Economia e Commercio e specializzato in Finanza e Contabilità Internazionale presso l’Università di Ginevra, vanta una trentennale esperienza internazionale nel settore finanziario presso KPMG, Capital Group e Pictet Asset Management, con trascorsi nel mondo del calcio in qualità di allenatore, analista tattico e dal dicembre del 2023 presidente dell’Academy del Servette F.C.
Una volta completate le necessarie formalità societarie e amministrative, il dott. Morelli andrà a sostituire il dott. Raffaele Fiorella nel ruolo di CEO Corporate del club blucerchiato.
Al dott. Fiorella vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per l’incredibile lavoro svolto in una fase complessa e delicata, durante la quale non ha mai fatto mancare il suo sostegno e la sua vicinanza ai tifosi, ai partner e a tutte le autorità.
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