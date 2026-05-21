Sampdoria, Albisetti: "Per ricapitalizzare la società e rafforzare la squadra Tey dovrà sborsare tra i 70 e gli 80 milioni"

"Morelli è una persona di fiducia di Tey che credo che lo conoscesse, quindi questa è una posizione importante, tra l'altro il bagaglio di esperienza di questo signore viene da un settore bancario molto particolare che è il private banking, la gestione dei patrimoni di persone particolarmente benestanti, quindi persone che hanno patrimoni molto elevati e questa società finanziaria, questa banca privata svizzera dalla quale viene questo signore è anche presente a Singapore, quindi direi che ci sono degli elementi che dovrebbero confermare che questo signore è una persona di fiducia del signor Tey. Come ricapitalizzeranno si dovrà vedere, come si assorbiranno queste perdite dovremmo vedere gli ultimi numeri che verranno approvati, in particolare il dettaglio del bilancio certificato che speriamo sarà disponibile a giugno e lo vedremo. Teniamo conto che il signor Tey ha prestato parecchi fondi alla Sampdoria con il sistema di controllo tramite Singapore, Lussemburgo e poi la filiale in Italia, la Lussemburghese e la Blucerchiati, ci sono nei diversi passaggi molti prestiti degli azionisti, ci sono dei prestiti convertibili, quindi probabilmente questi prestiti dovranno assorbire le perdite perché verranno trasformati in capitale azionario. Ci sarà bisogno anche di una ricapitalizzazione per coprire i costi operativi della società, gli investimenti che saranno necessari per rafforzarla e consolidarla e anche per effettuare il campionato. Tra uno e l'altro io credo che ricapitalizzazione per coprire le perdite e mantenere la società a un certo livello probabilmente saranno necessari tra i 70 e gli 80 milioni di euro".

Lo ha detto Roberto Albisetti, esperto di finanza e docente di economia, in collegamento al Derby del Lunedì.

Vi proponiamo un estratto del suo intervento, l'intera trasmissione è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata al programma.

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