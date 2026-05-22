Sampdoria: per la panchina spunta l'ipotesi Galloppa, allenatore della Primavera della Fiorentina

La Sampdoria avrebbe avviato contatti per Daniele Galloppa, attuale allenatore della Primavera della Fiorentina, quale potenziale sostituto di Attilio Lombardo in vista della prossima stagione. Lo riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

Galloppa, 41 anni, aveva guidato la prima squadra viola in Conference League dopo l'esonero Pioli e prima dell'arrivo di Paolo Vanoli che poi ha salvato la Viola.

Certamente, al di là delle qualità dell'allenatore, il nome di Galloppa non andrebbe nella direzione delle rassicurazioni che i vertici della Sampdoria hanno dato ai rappresentanti dei Gruppi della Sud quando si sono presentati in sede il giorno dell'insediamento del nuovo amministratore delegato Morelli.

Il nome di Galloppa è circolato dopo quelli di Aquilani, Abate e altri profili stranieri (Mason, Friis). Allo stato attuale la dirigenza non ha ancora imboccato una via per scegliere la guida tecnica, probabilmente in attesa anche di definire i ruoli e in programmi interni. Il ceo dell'area tecnica, Jesper Fredberg, ha ancora rinviato l'incontro con Andrea Mancini, ds blucerchiato sotto contratto ma in attesa di conoscere la proprio posizione all'interno dell'organigramma.

Per quanto riguarda lo stesso Morelli, ha così salutato su Linkedin la sua nuova esperienza in blucerchiato:

«Questa settimana così speciale segna l’inizio della mia nuova avventura professionale dopo quasi 20 anni in Pictet Asset Management e una bellissima esperienza parallela presso il Servette FC Academy. Sono profondamente grato per la fiducia ricevuta della proprietà e dal management dell’U.C. Sampdoria. Il prossimo 12 agosto sarà il compleanno del nostro club e ci auguriamo che i nostri colori possano brillare sempre più in alto, con impegno, passione e umiltà. Entrare a far parte di uno dei club più prestigiosi d’Italia rappresenta per me un onore immenso e una responsabilità unica che risuona profondamente nel mio cuore».

Anche da parte del nuovo amministratore delegato, insomma, per ora soltanto auguri e nulla di concreto sul piano del budget, dei programmi, degli obiettivi da raggiungere.

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