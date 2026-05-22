Via Paolo Mantovani a Bogliasco, vertice tra Sampdoria club, Francesca Mantovani e sindaco Pastorino
di m.m.
Martedì scorso, nei locali di un noto ristorante di Bogliasco, si sono incontrati la figlia di Paolo Mantovani, Francesca, con il Direttivo del Sampdoria Club di Bogliasco e i suoi Dirigenti per fare il punto sulla richiesta del Club stesso di dedicare una via, una piazza, uno slargo di Bogliasco al grande presidente dell'epoca d'oro della Sampdoria.
Sia Francesca Mantovani che il Comune di Bogliasco ed il suo sindaco, Luca Pastorino, si sono espressi in maniera molto positiva verso questa proposta.
"Il Sampdoria Club di Bogliasco desidera ringraziare il Comune di Bogliasco, il suo sindaco, Luca Pastorino e Francesca Mantovani, per la grande disponibilità ricevuta", dicono in una nota i dirigenti del sodalizio blucerchiato.
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