Sampdoria: già venduti oltre 2.500 biglietti per il Monza, stop precauzionale per Martinelli. Ordine: "Bene fa Lombardo a guardarsi ancora alle spalle

Dopo tre vittorie consecutive, la Sampdoria si prepara ad affrontare il Monza - in lotta per la promozione diretta in serie A - venerdì sera alle 20,30 allo stadio "Ferraris". I tifosi, che finalmente intravvedono la sospirata salvezza ("obiettivo minimo stagionale", l'ha definito Attilio Lombardo), sono mobilitati e per la partita sono già stati venduti oltre 2.500 biglietti (a cui si aggiungeranno gli abbonati, 20.392) a prezzi favorevoli (le informazioni sul sito ufficiale della società blucerchiata).

Oggi allenamento a Bogliasco, parzialmente in gruppo Henderson mentre Martinelli ha interrotto anticipatamente la seduta in via precauzionale per un fastidio al ginocchio sinistro.

Lombardo non ha voluto concedere giorni di riposo dopo Pescara proprio per tenere alta la concentrazione, obiettivo che invita a perseguire anche Franco Ordine, opinionista di Telenord, celebre firma nazionale, che al Derby del Lunedì ha detto:

"Allora facciamo un po' di conti con la Sampdoria, 40 punti insieme con un po' di altre squadre, Sud Tirol, Mantova. Bene, sento parlare già, ah però se facciamo, se vinciamo qui e poi pareggiamo lì possiamo pensare anche ai play-off. Ecco, se c'è un rischio in questi giorni è proprio questo, e cioè quello di immaginare che improvvisamente, dopo il successo di Pescara tra l'altro, come in qualche altra circostanza maturato negli ultimi minuti, possa consentire di fare il salto addirittura dai play-out ai play-off, secondo me si commette un peccato mortale, e non possono commetterlo soprattutto coloro i quali guidano la squadra, parlo di Attilio Lombardo, e per quel che conta la presenza dei dirigenti al seguito. Perché dico questo? Perché già dal prossimo turno con il Monza, che ambisce alla Serie A, c'è da soffrire e soprattutto da portare in spalla la croce del risultato, e allora, raccomandazione finale, guardatevi le spalle e non guardatevi davanti, perché davanti c'è il rischio di non vedere qualche buca".

Vi proponiamo un estratto della trasmissione, l'intera puntata è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata appositamente al Derby del Lunedì.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.