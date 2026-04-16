Sampdoria, Coda non convocato per il Monza. Lombardo: "Obiettivo salvezza. Le tre vittorie merito dei calciatori"

Al termine della rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Attilio Lombardo ha reso nota la lista dei 25 giocatori della Sampdoria convocati per la sfida con il Monza, in programma venerdì al “Ferraris” (ore 20.30) e valida quale 35.a giornata della Serie B. Telenord seguirà la partita in diretta, a partire dalle 20, con un'edizione speciale di Stadio Goal con Emanuela Guerra, Giorgia La Cavera, il telecronista Niccolò Corradi e gli opinionisti Alessandro Grandoni (ex difensore blucerchiato), Sandro Scarrone (giornalista, ex arbitro e presidente di Calcio Liguria) e Guido Poggi (allenatore, responsabile tecnico del Bogliasco).

Tra i convocati non figura Massimo Coda, che è rimasto vittima di una contusione mercoledì in allenamento. L'attaccante è stato sottoposto ad accertamenti che hanno escluso conseguenze gravi, ma non è stato considerato in condizioni per andare in panchina.

Intanto Lombardo ha dichiarato: "Il nostro obiettivo resta la salvezza, come ho ribadito ai ragazzi. Le tre vittorie consecutive hanno scacciato l'ansia? Non lo so, vedremo. So che il merito di questi risultati è loro. L'allenatore può dare degli input, contribuire a creare un certo clima, ma in campo vanno sempre i calciatori".

Ecco la lista completa:

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia

Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunic, Palma, Riccio, Viti

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Begic, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Henderson, Ricci

Attaccanti: Brunori, Pierini, Soleri

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