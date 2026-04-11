Sampdoria, Lombardo: "È stata una vittoria di gruppo. Felicissimo per Depaoli"

Le parole di Attilio Lombardo, tecnico della Sampdoria, al termine della vittoria in rimonta contro il Pescara:

"Una bellissima vittoria, siamo davvero molto contenti e felici. Anche se eravamo sotto 1-0, in un ambiente così caloroso, non era facile per nessuno. I ragazzi sono stati bravi a mantenere la calma e a rimanere in partita. Questo è stato fondamentale e ci ha permesso di essere poi decisivi e incisivi davanti".

"Credo che sia una vittoria importante per noi, che ci dà ancora più fiducia per raggiungere l’obiettivo che in questo momento è la salvezza. È sempre una vittoria di gruppo. Il mio slogan, che ripeto ai ragazzi dal primo giorno, è proprio questo: gruppo squadra, è ciò che conta".

"Può giocare uno o un altro, possono entrare tanti giocatori e fare la differenza, come è successo oggi. Questi sono i principi che la squadra deve portare avanti. Questa mentalità ci servirà anche nelle prossime partite, che saranno ancora più decisive di quella di oggi".

"Non mi piace parlare dei singoli, l’ho sempre detto, ma posso sottolineare che Conti è stato bravo e sono felicissimo per il gol di De Paoli. Da gennaio a oggi ha giocato poco, anche per via dei nuovi arrivi, ma ho sempre visto in lui grande impegno in allenamento. Quando vedo giocatori che danno tutto, non guardo in faccia nessuno e non mi lascio condizionare dai commenti: se meriti, giochi ed entri e puoi diventare decisivo come oggi. Ben venga De Paoli, anche per le prossime partite".

"Non possiamo mollare di un centimetro. Ho sempre detto: step by step. I ragazzi, sull’entusiasmo, mi hanno chiesto un giorno libero domani, ma non glielo darò. Rimango concentrato finché non saremo salvi, e continuerò a esserlo fino alla fine. Per me la partita importante è quella di venerdì: quella di oggi ce la godiamo, ma da domani è già dimenticata, e deve esserlo anche per loro".

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