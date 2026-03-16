Sampdoria, Nicolini: "Preoccupato da Brunori, Esposito sarà il valore aggiunto. Pierini manca"

"Sono più preoccupato di Brunori, dico la verità, piuttosto che di Esposito, perché Esposito in questo momento è in una condizione fisica molto precaria, molto deficitaria anche se sabato, comunque, nel secondo tempo, è andato avanti abbastanza bene come tutta la squadra, come dicevamo prima, mentre Brunori adesso la condizione fisica ce l'ha. Da quando è arrivato ha sempre giocato, quindi sono più preoccupato, devo dire la verità di lui. Qual è il vero Brunori? Quello che c'era a Palermo o questo che stiamo vedendo anche con tutti i limiti della squadra, che non lo serve in modo adeguato, palle lunghe, palle alte, tutto quello che vogliamo? Aiutati che il Cielo ti aiuta. Io sono convinto che Esposito sia un buon giocatore, sia in grado di dimostrarlo, però, ripeto, la condizione fisica in questo momento è abbastanza deficitaria. Per quanto riguarda gli altri, non potevamo pensare che Cicconi e Di Pardo risolvessero i problemi della Sampdoria. Hanno migliorato qualcosa, ma senza esagerare. Ci manca molto Pierini. Pierini è uno che fa gol, è uno che sa giocare a pallone, se tu pensi che da una parte potresti avere Begic e dall'altra Pierini, come quando sono arrivati tutti insieme, insomma, aumenta la qualità, aumenta soprattutto chi è capace a segnare, perché Cherubini non ce lo dimentichiamo l'anno scorso, facendo un ottimo campionato, ha fatto tre gol con la Carrarese. Invece Pierini, pur non giocando sempre a titolare, ne ha fatti 10-11. Parliamo di numeri importanti che in questo momento mancano alla Sampdoria. LO stesso Abildgaard sta mancando, che tra l'altro mi piacerebbe tornare un po' indietro nel tempo e dire che il Ferrari che abbiamo visto non poteva giocare al posto di Abildgaar lui giocare in mezzo al campo? Ora apriremmo un capitolo che ormai ho già sviscerato abbondantemente in tempi non sospetti. Ripeto, tornando a bomba, sono sicuro che Esposito, trovando la condizione migliore di questa, possa essere il valore aggiunto di questa squadra".

Lo ha detto Enrico Nicolini, ex calciatore e allenatore, opinionista di Telenord, a Forever Samp. Vi proponiamo un estratto del suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

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