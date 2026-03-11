Dossena: "Alla Sampdoria gli allenatori sono uomini soli". Flachi: "Foti gestito male"

"Alla Sampdoria Si continuano a commettere gli stessi errori, si rincorrono dichiarazioni, silenzi stampa che vengono superati. La squadra è tornata a essere involuta, molto. Eppure questa di gennaio è una squadra che può salvarsi perché il campionato non è ancora finito. Certo, i rischi e i pericoli ci sono, perché se poi assistiamo a partite come quelle che abbiamo visto, ci sono rischi e pericoli. Però il problema è fuori, è da anni che non è più dentro al campo. I giocatori hanno le loro colpe, ma quanti allenatori sono arrivati qua? Prendiamone uno di questi e che cosa viene a fare? Sono caduti quasi tutti. L'abbiamo sempre detto, se non c'è la società, questi sono uomini soli, sono destinati a rimanere da soli, a non condividere le idee, i pensieri. E quando pensano di condividere si rendono conto che magari c'è qualcuno in società che gli rema contro. E quindi diventa dura, diventa molto dura trovare e fare risultati. Speriamo. Quante partite mancano alla fine? Nove. Speriamo".

Lo ha detto Beppe Dossena, icona blucerchiata dell'epoca d'oro e campione del mondo, opinionista di Telenord, al Derby del Lunedì.

"Le responsabilità sono un po' di tutti, sono di tutti. Mi dispiace per Foti se è andata a finire così. Non so cosa sia successo nelle ultime tre partite perché dopo Palermo, dopo quello che avevamo visto, si sperava anche in qualcosa di più per i giocatori che erano arrivati, per la prestazione, tutto quanto. Invece dopo Mantova c'è stata una trasformazione in peggio. Io l'ho visto giocare con la Juve-Stabia e devo dire sono rimasto un po' perplesso per l'atteggiamento dei giocatori perché mi sembrava una squadra distaccata un po' da tutto", gli ha fatto eco Francesco Flachi, terzo cannoniere di sempre nella storia della Sampdoria dietro a Mancini e Vialli.

Vi proponiamo uno stralcio della trasmissione, disponibile integralmente on demand sul sito telenord.it nella sezione appositamente dedicata al Derby del Lunedì.









Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.