Juve Stabia-Sampdoria, le probabili formazioni. Telenord in diretta dalle 19.30
di Luca Pandimiglio
Blucerchiati reduci da due sconfitte consecutive senza Angelo Gregucci in panchina, per motivi di salute
Turno infrasettimanale in Serie B con i blucerchiati che vanno visita alla Juve Stabia. Ore 20 il fischio d'inizio al Menti, non sarà in panchina Angelo Gregucci, che per problemi di salute salterà anche la trasferta di Frosinone (domenica alle 15). In panchina ci sarà Foti, che avrà l'obiettivo di risollevare la Samp dopo le due sconfitte consecutive contro Mantova (2-1) e Bari (0-2). Edizione speciale di Stadio Gol a partire dalle 19.30.
Le probabili formazioni di Juve Stabia-Sampdoria:
Juve Stabia (3-5-2): Boer; Dalle Mura, Giorgini, Diakitè; Cacciamani, Leone, Maistro, Mosti, Carissoni; Gabrielloni, Burnete. All.: Abate
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Abildgaard, Hadzikadunic; Cicconi, Conti, Esposito, Di Pardo; Cherubini, Begic; Brunori. All.: Foti
