Sampdoria, lo sfogo di Nicolini: "Gestione delle partite senza logica, ci giochiamo la pelle e ci sono errori che non possiamo permetterci"

"Io volevo tornare un attimino alla gestione della partita. Allora, se io non ho dei centrocampisti, cerco di giocare in un modo tale che mi servano pochi centrocampisti, giusto? Se io non ho difensori, cerco di giocare in un modulo tale che mi permetta di non mettere tanti difensori. Quando è uscito Palma, giustamente, legittimamente, perché ha fatto una partitaccia, falloso, abbiamo visto un casino. Ma perché devo far entrare Giordano e fargli fare il braccetto di sinistra e non gioco con una retroguardia a quattro piuttosto che con una a cinque se non ho gli uomini per farlo? Cioé, no, me lo dovete spiegare. Parlo di questa difesa 3, che poi diventa a 5, c'erano non uno ma due adattati: Giordano e Abildgaard. Due adattati, quindi non di ruolo effettivo, al di là del loro valore. Allora io dico, ma perché devo mettere Giordano, non in quanto Giordano, ma perché devo mettere Giordano in quel ruolo? Lo sapete invece quando abbiamo fatto tutto il rimescolamento? A un quarto d'ora dalla fine della partita, allorché0 siamo passati al 4-4-2 o - 4-2-4, chiamiamolo così. Che era quello da fare subito! Poi MAGARI non cambia niente, il calcio non è una scienza esatta, dici faccio questo, però un po' di logica ci deve essere nelle decisioni. A 15 minuti alla fine siamo passati al 4-2-4 e 4-4-2, con Begici da una parte e Pafundi dall'altra e due attaccanti. Ma perché non farlo a fine primo tempo? Scusate, sto perdendo una partita che non posso assolutamente perdere e devo far tutto per vincere, ma anticipiamo, no? Ma lo faccio a un quarto d'ora dalla fine, che metto Soleri vicino a Brunori, a me è quello che mi dà fastidio! La gestione della partita, questo tipo di gestione mi dà fastidio. I ho fatto l'allenatore, ho fatto il secondo, ho fatto il primo, una vita e capisco le difficoltà di chi sta in panchina, però ragazzi qua ci giochiamo la pelle, qua ci giochiamo la categoria, ma stiamo scherzando. Non possiamo permetterci di fare questi errori, tu a fine primo tempo devi fare i cambi che hai fatto a un quarto d'ora dalla fine, punto e basta, lo dice la logica".

Lo ha dichiarato Enrico Nicolini, ex calciatore e allenatore, opinionista di Telenord, nel corso di Forever Samp, accalorandosi per le sorti della squadra blucerchiata dopo la sconfitta con il Bari e in vista della doppia trasferta con Juve Stabia e Frosinone. Vi proponiamo un estratto della trasmissione, interamente disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata.

Ecco il video sfogo del Netzer di Quezzi, come è soprannominato dai tifosi della Sampdoria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.