Sampdoria, Federclubs chiede esonero di Foti e Gregucci: "Creata confusione"
di Luca Pandimiglio
Cresce la rabbia dei tifosi blucerchiati, che chiedono un cambio radicale alla guida del club
Prosegue la tensione dopo la seconda sconfitta consecutiva maturata ieri sera contro il Bari (0-2). Viene contestata in particolare la decisione di affidare la panchina a profili inesperti (come il duo Foti-Gregucci), giudicati non all’altezza della situazione. Ecco il comunicato della Federclubs:
"VERGOGNATEVI
Una proprietà indegna, che si rispecchia pienamente nelle decisioni scellerate su panchina, direttori, algoritmi, campagne acquisti. La stagione sta nuovamente prendendo una pessima direzione, e la colpa è - come sempre - prima di tutto di chi sta al comando, e questa dinamica era palese a chiunque fin da luglio, con la scelta di un esordiente per la B in panchina.
Ora urge un nuovo cambio, il duo Foti-Gregucci non ha mai dimostrato di essere veramente in controllo della squadra e delle partite; parlare di allenatori al plurale già sottolinea la confusione che avete creato. La loro passione genuina per la Samp non è sufficiente in una situazione di questo tipo. Il loro sostituto non può essere un novizio, o un allenatore senza patentino, o uno sconosciuto selezionato dagli algoritmi: serve gente esperta e capace, serve programmazione a lungo termine.
Tutti i Sampdoriani sanno molto bene, ormai da un tempo che sembra per noi infinito, che l’unica vera svolta per la Samp passa dal cambio di proprietà. La vostra incapacità nel gestire i nostri colori è una vergogna sotto gli occhi di tutti: LIBERATE LA SAMPDORIA".
Federclubs
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:sampdoria
Condividi:
Altre notizie
Disastro Sampdoria, perde al "Ferraris" con il Bari e ripiomba nell'incubo: decidono i gol di Moncini e Bellomo (0-2)
27/02/2026
di Luca Pandimiglio
Sampdoria, Nicolini: "Questa squadra continua ad avere un problema di organizzazione difensiva"
23/02/2026
di Maurizio Michieli
Sampdoria, Gregucci: “Sconfitta che fa malissimo. Sbagliato la gestione del secondo tempo”
21/02/2026
di Luca Pandimiglio
Sampdoria, harakiri a Mantova: in vantaggio nel primo tempo con Begic, si fa rimontare nella ripresa e perde 2-1
21/02/2026
di Luca Pandimiglio