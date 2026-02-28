Sampdoria, Federclubs chiede esonero di Foti e Gregucci: "Creata confusione"

Prosegue la tensione dopo la seconda sconfitta consecutiva maturata ieri sera contro il Bari (0-2). Viene contestata in particolare la decisione di affidare la panchina a profili inesperti (come il duo Foti-Gregucci), giudicati non all’altezza della situazione. Ecco il comunicato della Federclubs:

"VERGOGNATEVI



Una proprietà indegna, che si rispecchia pienamente nelle decisioni scellerate su panchina, direttori, algoritmi, campagne acquisti. La stagione sta nuovamente prendendo una pessima direzione, e la colpa è - come sempre - prima di tutto di chi sta al comando, e questa dinamica era palese a chiunque fin da luglio, con la scelta di un esordiente per la B in panchina.



Ora urge un nuovo cambio, il duo Foti-Gregucci non ha mai dimostrato di essere veramente in controllo della squadra e delle partite; parlare di allenatori al plurale già sottolinea la confusione che avete creato. La loro passione genuina per la Samp non è sufficiente in una situazione di questo tipo. Il loro sostituto non può essere un novizio, o un allenatore senza patentino, o uno sconosciuto selezionato dagli algoritmi: serve gente esperta e capace, serve programmazione a lungo termine.



Tutti i Sampdoriani sanno molto bene, ormai da un tempo che sembra per noi infinito, che l’unica vera svolta per la Samp passa dal cambio di proprietà. La vostra incapacità nel gestire i nostri colori è una vergogna sotto gli occhi di tutti: LIBERATE LA SAMPDORIA".



Federclubs

