Sampdoria, Gregucci: “Sconfitta che fa malissimo. Sbagliato la gestione del secondo tempo”

Le dichiarazione del tecnico blucerchiato Angelo Gregucci al termine della sconfitta per 2-1 contro il Mantova:

“Fa male fa malissimo dopo un buon primo tempo abbiamo sbagliato la gestione del secondo e quindi abbiamo riaperto la partita e non dovevamo farlo - ha commentato Gregucci -. Abbiamo commesso degli errori che hanno compromesso il risultato; la serie B è un campionato difficile dovevamo far meglio nel secondo tempo, non è stato così, nel primo tempo c’erano anche situazioni dove potevamo cercare il raddoppio”.

“Nella seconda frazione abbiamo commesso qualche errore, abbiamo preso il goal dell’1-1, abbiamo allargato le maglie e ci siamo esposti - ha concluso il tecnico blucerchiato -. Faremo tesoro di questa partita”.

