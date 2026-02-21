Sampdoria, Gregucci: “Sconfitta che fa malissimo. Sbagliato la gestione del secondo tempo”
di Luca Pandimiglio
Le dichiarazioni del tecnico blucerchiato al termine della sconfitta a Mantova per 2-1
Le dichiarazione del tecnico blucerchiato Angelo Gregucci al termine della sconfitta per 2-1 contro il Mantova:
“Fa male fa malissimo dopo un buon primo tempo abbiamo sbagliato la gestione del secondo e quindi abbiamo riaperto la partita e non dovevamo farlo - ha commentato Gregucci -. Abbiamo commesso degli errori che hanno compromesso il risultato; la serie B è un campionato difficile dovevamo far meglio nel secondo tempo, non è stato così, nel primo tempo c’erano anche situazioni dove potevamo cercare il raddoppio”.
“Nella seconda frazione abbiamo commesso qualche errore, abbiamo preso il goal dell’1-1, abbiamo allargato le maglie e ci siamo esposti - ha concluso il tecnico blucerchiato -. Faremo tesoro di questa partita”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:sampdoria
Condividi:
Altre notizie
Sampdoria, harakiri a Mantova: in vantaggio nel primo tempo con Begic, si fa rimontare nella ripresa e perde 2-1
21/02/2026
di Luca Pandimiglio
Sampdoria, Albisetti: "Vendita societaria in questa stagione? Zero probabilità. Ecco cosa può succedere"
18/02/2026
di Maurizio Michieli
Sampdoria, doppio stop: lesione all'adduttore per Pierini, al retto femorale per Martinelli
17/02/2026
di m. mich.