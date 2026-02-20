Sampdoria, Gregucci: "A Mantova come se fosse non ci fosse un domani, pensando a Sinisa Mihajlovic"

In vista della trasferta di Mantova, Angelo Gregucci definisce la gara "un test importantissimo", contro "un avversario complicato, con molti contenuti e con più punti di quelli che meriterebbe". Si aspetta "una lunga battaglia", in un campionato che impone di vivere ogni partita "come fosse senza ritorno".

Per Gregucci non esiste un domani: "Dobbiamo affrontare ogni gara con la massima determinazione, cercando di commettere meno errori possibile, perché in questo momento ogni punto e ogni contrasto sono decisivi". La richiesta alla squadra è chiara: intensità, valore agonistico e qualità, contro un avversario che "sa correre, sa giocare e ha individualità capaci di risolvere la partita".

Il tecnico ribadisce che non vuole alibi legati agli infortuni o alla difficoltà di schierare la stessa formazione con continuità. "I problemi esistono, ma non cerco scuse. Non mi hanno mai regalato diritti acquisiti: la pagnotta si guadagna ogni giorno sul campo". Le scelte sui giocatori reduci da stop saranno condivise con lo staff medico, valutando rischi e minutaggi: "L’unico obiettivo è che la Sampdoria si presenti al meglio. Non conta il nome, conta la squadra".

Gregucci sottolinea come la rosa sia in evoluzione dopo il mercato: "Il potenziale è ancora da esplorare. Stiamo lavorando giorno dopo giorno per capire la massima espressione di questa squadra che si è rinnovata". L’identità, spiega, si costruisce attraverso il lavoro quotidiano, in un contesto complesso: "È un campionato molto complicato. Basta abbassare l’attenzione per poche settimane e ti ritrovi in difficoltà".

Nessun cambio di obiettivi, dunque, ma concentrazione totale sul presente: "Il nostro unico bersaglio è la prossima partita. Per noi ogni gara è fondamentale". Andare a Mantova con leggerezza sarebbe "un gravissimo errore". Servono atteggiamento giusto, attenzione e determinazione, perché "ogni partita è una guerra".

Infine, un pensiero personale: Gregucci ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic nel giorno del suo compleanno, definendolo "una persona cara" e un riferimento importante anche per l’ambiente blucerchiato.

