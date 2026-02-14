Sampdoria-Padova 1-0: cronaca e tabellino della partita
di Luca Pandimiglio
Blucerchiati a caccia del quarto risultato utile consecutivo
Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Padova:
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli, Viti, Abildgaard, Hadzikadunic; Cicconi, Ricci, Henderson, Di Pardo; Begic, Pierini; Brunori. All.: Gregucci
Padova (4-4-2): Sorrentino; Belli, Sgarbi, Villa, Barreca; Capelli, Varas, Harder, Di Maggio; Seghetti, Bortolussi. All.: Andreoletti
FISCHIO FINALE! Termina qui al Ferraris la Sampdoria batte il Padova per 1-0, decisivo il calcio di rigore realizzato da Matteo Brunori al minuto 34. Tre punti di capitale importanza per i blucerchiati, che si portano a quota 29 punti in classifica.
90' - Segnalati cinque minuti di recupero.
90' - Rimane a terra dolorante Martinelli dopo un'uscita alta. Da verificare le sue condizioni: problema alla coscia sinistra, staff medico in campo.
86' - Forcing finale del Padova, che non riesce a sfondare, mentre Soleri guadagna un calcio di punizione prezioso per far respirare i suoi.
82' - Angolo di Cicconi sul secondo palo, Sorrentino sbaglia l'uscita e Di Pardo a porta praticamente sguarnita, manda alto di testa. Grandissima occasione per il raddoppio blucerchiato.
80' - Henderson allarga bene per Cherubini: il numero 11 blucerchiato si accentra e prova la conclusione, debole, facile la presa per Sorrentino.
78' - Ancora cambi al Ferraris, questa volta per Gregucci: fuori Brunori e Begic, dentro Soleri e Pafundi.
76' - Ultimo cambio per il Padova: fuori Belli e dentro l'ex di giornata, Gianluca Caprari.
74' - Buon momento ora per il Padova, che spinge sull'acceleratore per cercare il gol del pareggio. Samp che ha leggermente abbassato il proprio baricentro.
71' - Altro cambio per gli ospiti: fuori Di Maggio e dentro Di Mariano.
70' - Harder ad un passo dal pareggio: sponda dell'attaccante biancorosso per Harder, che calcia di prima intenzione, palla che sfiora il palo alla sinistra di Martinelli, che non ci sarebbe mai arrivato.
66' - Primo squillo della ripresa in favore del Padova: Silva si libera, prova la conclusione, respinta ottimamente in angolo dalla difesa blucerchiata. Sul corner seguente nulla di fatto per gli ospiti.
64' - Secondo cambio per Gregucci: fuori Ricci, dentro Conti.
63' - Sampdoria ora che sembra in totale controllo del match, mentre il Padova non riesce a costruire gioco e creare dei veri presupposti per fare male alla porta difesa da Martinelli.
57' - Tanti errori in questo avvio di secondo tempo, molte interruzioni da parte di Zufferli.
53' - Triplo cambio nel Padova, dentro Buonaiuto, J. Silva e Pastina fuori Barreca, Seghetti e Villa.
52' - Intervento falloso di Villa su Begic, Zufferli concede vantaggio. Vibranti protesta della formazione di Gregucci che avrebbe voluto il secondo giallo per il difensore numero 55 del Padova.
49' - In questo avvio di ripresa è sempre la Samp a fare la partita, il Padova attente nella propria metà campo.
INIZIO SECONDO TEMPO! Parte la ripresa al Ferraris.
FINE PRIMO TEMPO! Termina la prima frazione al Ferraris, blucerchiati avanti 1-0 grazie al rigore realizzato al 34' da Matteo Brunori. Tra 15 al via il secondo tempo.
45' - Segnalati tre minuti di recupero.
41' - Primo cambio forzato per Gregucci: esce Pierini, per infortunio, e dentro Cherubini.
38' - Begic ad un passo dal raddoppio: il numero 11 blucerchiato si libera in area, ma non riesce a trovare lo spazio giusto per la conclusione, che viene alla fine murata dalla difesa ospite.
34' - BRUNORI REALIZZA DAL DISCHETTO! Non sbaglia l'attaccante blucerchiato. Sorrentino intuisce ma non basta, vantaggio per la Samp.
32' - CALCIO DI RIGORE PER LA SAMP! Sterzata Begic, messo giù da Villa, non ci sono dubbi per Zufferli che indica il dischetto.
27' - Miracolo di Martinelli sulla punizione di Barreca: il terzino biancorosso pennella un splendida traiettoria ma il numero 50 blucerchiato è decisivo a deviare la sfera.
25' - Apertura di Varas per Capelli che si coordina e batte verso la porta con un destro al volo: palla che finisce di poco larga, ma Zufferli ravvisa un fallo in precedenza e comanda un calcio di punizione. Ammonito anche Henderso.
22' - Ricci ferma Lasagna in ripartenza e viene ammonito.
19' - Arriva la prima ammonizione del match: Villa commette fallo e poi prosegue l'azione a gioco fermo, calciando in porta. Zufferli non ha dubbi ad estrarre il cartellino giallo per il difensore biancorosso.
16' - Viene espulso un componente della panchina del Padova per le eccessive proteste nei confronti di Zufferli.
12' - Cross dalla destra di Henderson che pesca Pierini: rovesciata del numero 77 che arriva però debole tra le braccia di Sorrentino.
10' - Pierini batte il calcio d'angolo, sponda di Abildgaard, che però non trova nessun compagno. L'azione prosegue e Ricci viene steso sulla trequarti, calcio di punizione per la Samp.
7' - Ottima iniziativa di Capelli sulla destra, cross basso, riceve Lasagna spalle alla porta, non riesce a scaricare per un compagno e permette così l'intervento di Viti che allonta la minaccia.
5' - Barreca prova il disimpegno sulla sinistra, ma commette fallo e concede un calcio di punizione laterale da buona posizione per la formazione di Gregucci. Va con il mancino Cicconi, ma il pallone rimane basso e viene allontanato dalla difesa ospite.
3' - Blucerchiati che provano a fare la partita in questo avvio, facendo girare il pallone e cercando un varco nella difesa biancorossa.
FISCHIO D'INIZIO! Si parte al Ferraris con il Padova che muove il primo pallone.
Foto di Maurizio Piperissa
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:sampdoria
Condividi:
Altre notizie
Sampdoria, tre punti d'oro con il Padova: decide Brunori dal dischetto, Pierini e Martinelli ko
14/02/2026
di Luca Pandimiglio
Sampdoria, Gregucci: "Peccato per l'andamento della gara. La punizione da cui è nato il 3-3 non c'era"
10/02/2026
di Luca Pandimiglio
Sampdoria, stavolta il recupero è amaro: il Palermo rimonta da 1-3 e al Ferraris finisce in parità
10/02/2026
di Luca Pandimiglio