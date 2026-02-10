Sampdoria, stavolta il recupero è amaro: il Palermo rimonta da 1-3 e al Ferraris finisce in parità

Al Ferraris va in scena una partita dalle mille emozioni tra Sampdoria e Palermo, che si chiude con il risultato di 3-3 e lascia tanto rammarico ai blucerchiati, avanti di due gol fino a dieci minuti dalla fine. Le due squadre si presentano a specchio, entrambe con il 3-4-2-1.

L’avvio è favorevole alla Sampdoria, più aggressiva e ordinata, che prova subito a mettere pressione alla retroguardia rosanero. Conti e Pierini si rendono pericolosi nei primi minuti, mentre Brunori trova anche la via del gol, annullata però per fuorigioco. Il Palermo fatica a entrare in partita e commette diversi errori tecnici, ma cresce col passare dei minuti e alla mezz’ora va vicino al vantaggio con Pierozzi, il cui colpo di testa sfiora il palo. Poi lo stesso Pierozzi realizza la rete del vantaggio, che viene però annullata per un fallo commesso in precedenza da Bani.

Nel finale di primo tempo la gara si accende: Ranocchia va vicino al gol con un destro potente e, proprio allo scadere del recupero, il Palermo passa. Punizione di Palumbo, il colpo di testa di Augello viene deviato sfortunatamente da Abildgaard, che batte il proprio portiere: autogol e 0-1 con cui si va al riposo.

Nella ripresa la Samp rientra in campo e ribalta la partita in appena tre minuti. Prima Begic trova il pareggio approfittando di un errore di Augello e infilando Joronen sotto la traversa, poi Pierini completa la rimonta su assist di Brunori, appoggiando in rete con il mancino.

Al 68’ arriva il 3-1 firmato Cherubini, bravo a finalizzare un’azione personale di Abildgaard. Il Palermo però non molla e, a dieci minuti dalla fine, riapre tutto: cross di Palumbo e sinistro preciso di Augello che vale il 3-2.

Nel finale succede di tutto. I rosanero spingono con forza, vanno vicinissimi al pari con Pierozzi e, al terzo minuto di recupero, trovano il definitivo 3-3. Ancora su calcio piazzato di Palumbo, Ceccaroni svetta di testa e batte Martinelli, gelando il Ferraris.

Finisce così una sfida ricca di emozioni, ribaltamenti e colpi di scena, con la Sampdoria che vede sfumare una vittoria ormai in tasca e il Palermo che esce dal campo con un pareggio insperato ma meritato per la reazione finale.

