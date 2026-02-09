Sampdoria, i numeri della ripresa. Col Palermo arbitra Di Marco. Martedì Stadio Goal e a seguire We Are Genoa

La Sampdoria ha conquistato 8 punti con gol segnati dopo l'85', a testimonianza di una ritrovata condizione atletica e anche di una vis pugnandi complessivamente alta. I gol segnati sono nove. Non solo: nel girone di ritorno la Samp risulta quinta in classifica dietro a Venezia 12, Monza 1, Sudtirol e Palermo 10 con 8 punti alla pari della Juve Stabia.

A Modena è stata anche la prima volta che la Samp ha segnato due gol dalla distanza nello stesso incontro.

Era già accaduto lo scorso anno che la Sampdoria realizzasse due gol nella medesima partita con due acquisti di gennaio: sabato Brunori e Begic, il 16/03/25 in Reggiana Sampdoria 2-2 erano stati Niang e Oudin.

Numeri confortanti in vista delle prossime due partite casalinghe con il Palermo (arbitra Di Marco con Di Paolo al Var e Monaldi all'Avar) e sabato alle 15 con il Padova.

Telenord seguirà la partita di martedì alle 19 al "Ferraris" con un'edizione speciale di Stadio Goal a partire dalle ore 18,30 con il commento tecnico di Alessandro Grandoni. A seguire We Are Genoa, che andrà eccezionalmente in onda intorno alle 21,15 e si concluderà alle 22,30 circa.

