La Sampdoria ritrova i tre punti in trasferta, Brunori e Begic stendono il Modena (1-2)

Al “Braglia” i blucerchiati superano il Modena per 2-1 e centrano la seconda vittoria consecutiva, espugnando un campo difficile grazie a due autentiche prodezze firmate Brunori e Begic.

Sottil si affida al 3-5-2 con Chichizola tra i pali e la coppia offensiva Mendes–De Luca, mentre Gregucci risponde con il 3-4-2-1, puntando sull’estro di Brunori alle spalle di Pierini. L’avvio è tutto di marca gialloblù: il Modena prende campo, alza il baricentro e costringe subito Martinelli a sporcarsi i guantoni. Il portiere della Samp è decisivo già nei primi dieci minuti, prima su Mendes e poi con un grande intervento su De Luca, confermandosi protagonista assoluto del primo tempo.

I padroni di casa spingono soprattutto sulle corsie, con Zanimacchia particolarmente ispirato: al 32’ l’esterno gialloblù va vicino al vantaggio colpendo il palo esterno. La Sampdoria soffre ma tiene, provando a colpire in ripartenza con Conti e Cherubini, senza però trovare la precisione giusta. All’intervallo il punteggio resta inchiodato sullo 0-0, con Martinelli decisivo nel mantenere l’equilibrio.

La gara si accende nella ripresa. Dopo una fase iniziale spezzettata, al 54’ arriva l’episodio che cambia l’inerzia del match: Matteo Brunori si inventa una prodezza, disegnando un destro a giro sul secondo palo che si infila sotto l’incrocio. Un eurogol che gela il Braglia e manda avanti la Sampdoria.

Il Modena continua a spingere e trova il pareggio al 75’: calcio di punizione dalla trequarti e Gliozzi svetta più in alto di tutti, battendo Martinelli di testa per l’1-1. La partita sembra indirizzata verso il pari, ma nel finale succede di tutto.

Quando il cronometro segna il 90’, la Sampdoria trova il colpo decisivo: Ricci appoggia per Begic che, di prima intenzione, lascia partire un destro potentissimo all’incrocio dei pali, imprendibile per Chichizola. Un’altra giocata da copertina che fa esplodere il settore ospiti.

Nel recupero il Modena ha l’ultima, clamorosa occasione: calcio d’angolo, spizzata e Gliozzi manca il tap-in per pochi centimetri.

Al triplice fischio è festa blucerchiata: la Sampdoria sfata il tabù trasferta e si porta a casa tre punti pesantissimi.

