L'ex Ricci al 90' regala alla Sampdoria il derby regionale con lo Spezia (1-0)

Al Ferraris va in scena un derby ligure intenso e combattuto, deciso soltanto nei minuti finali. La Sampdoria batte lo Spezia 1-0 grazie a una rete allo scadere di Matteo Ricci, ex di giornata, che al 90’ trova il gol partita facendo esplodere il Ferraris. Tre punti pesantissimi per i blucerchiati, che superano proprio gli aquilotti in classifica, salgono a quota 22 punti e si tirano fuori dalla zona play-out.

La partita si apre con buon ritmo e tanta fisicità. Nei primi minuti si registrano diversi falli. Gregucci lancia dal primo minuto Palma, Cicconi e Di Pardo, mentre Donadoni fa esordire Ruggero in difesa. La prima vera occasione è per lo Spezia: all’8’ Adamo sfonda a sinistra e entra in area, ma invece di calciare serve un pallone arretrato che la difesa doriana riesce a neutralizzare. Poco dopo, al 14’, arriva un brivido enorme per la Samp: Sernicola, tutto solo davanti a Martinelli, colpisce a botta sicura ma trova la deviazione decisiva di Cicconi che manda il pallone sul palo.

La Samp prova a rispondere soprattutto con Di Pardo e Brunori. Al 18’ l’attaccante blucerchiato conclude di prima su cross dalla destra, ma la difesa spezzina respinge. Al 21’ è Valoti a procurarsi una buona occasione per lo Spezia, perdendo il tempo giusto per il tiro e permettendo il recupero difensivo. Il match resta equilibrato, ma spezzettato da numerosi falli e ammonizioni: Cicconi, Valoti, Artistico e Henderson finiscono sul taccuino di Di Bello.

Al 40’ la Samp va vicinissima al vantaggio: su una sponda di Di Pardo, Brunori si presenta davanti a Radunovic, che respinge il tiro e poi sulla respinta l'attaccante blucerchiato non riesce ad organizzarsi per il tap-in. È l’occasione più nitida del primo tempo, che si chiude sullo 0-0 dopo due minuti di recupero.

Nella ripresa i ritmi restano alti. Subito un giallo per Hadzikadunic che ferma una ripartenza di Di Serio, mentre al 51’ Hristov viene ammonito per simulazione dopo aver cercato il contatto in area. Lo Spezia va ancora vicino al gol al 55’, quando Artistico colpisce di testa su corner ma manda alto da posizione favorevole. Al 66’ è invece Aurelio a sprecare clamorosamente, colpendo male di testa da pochi passi.

Con il passare dei minuti la gara diventa sempre più nervosa e spezzata. Entrambi gli allenatori attingono dalla panchina per provare a cambiarla: nella Samp entrano Begic, Coda e Ricci, mentre lo Spezia risponde con Aurelio, Comotto e Vlahovic. Al 75’ lo Spezia sfiora ancora il vantaggio, ma Di Pardo salva sulla linea una conclusione di Artistico.

All’85’ dopo un contrasto nasce un parapiglia tra Palma e Vlahovic, con Di Bello che estrae il cartellino rosso per entrambi. Si va verso il finale in dieci contro dieci. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 90’ arriva il momento decisivo: calcio d’angolo per la Samp, Radunovic respinge e Matteo Ricci, appostato al limite, colpisce al volo di destro, infilando la rete dell’1-0. Il Ferraris esplode di gioia, Ricci si toglie la maglia ed esulta sotto la Sud. Al triplice fischio è festa Sampdoria, che conquista la prima vittoria del 2026.

