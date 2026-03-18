Sampdoria

Carrarese-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Lombardo lancia Ferrari e Soleri dall'inizio

di Luca Pandimiglio

11 sec

Scontro diretto allo Stadio dei Marmi tra Calabro e Lombardo

Carrarese-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Lombardo lancia Ferrari e Soleri dall'inizio
Gemacht.it

Le formazioni ufficiali di Carrarese-Sampdoria:

Carrarese (3-5-2): Bleve; Imperiale, Illanes, Calabrese; Belloni, Parlanti, Zuelli, Hasa, Zanon; Abiuso, Torregrossa. All.: Calabro.

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Ferrari, Viti, Cicconi, Conti, Esposito, Di Pardo; Begic, Cherubini; Soleri. All.: Lombardo.

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