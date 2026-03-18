Carrarese-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Lombardo lancia Ferrari e Soleri dall'inizio
di Luca Pandimiglio
11 sec
Scontro diretto allo Stadio dei Marmi tra Calabro e Lombardo
Le formazioni ufficiali di Carrarese-Sampdoria:
Carrarese (3-5-2): Bleve; Imperiale, Illanes, Calabrese; Belloni, Parlanti, Zuelli, Hasa, Zanon; Abiuso, Torregrossa. All.: Calabro.
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Ferrari, Viti, Cicconi, Conti, Esposito, Di Pardo; Begic, Cherubini; Soleri. All.: Lombardo.
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