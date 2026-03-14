Sampdoria, Lombardo: "Prendiamoci questo punto. Martinelli? Il migliore in campo"

Le dichiarazioni di Attilio Lombardo alla prima partita sulla panchina blucerchiata dopo il prezioso punto conquistato contro il Venezia al Ferraris:

"Non facile giocare contro la prima della classe all'esordio. Questa squadra ha dei valori importanti ed è una squadra a cui non manca nulla. Sono contento soprattutto per il secondo tempo. L'ho detto anche ai ragazzi, il primo tempo non era quello che avevamo preparato, non so se per demerito nostro o forse credo per merito del Venezia. Con tutte queste defezioni, è un ottimo punto".

Hadzikadunic? "Ha avuto un risentimento muscolare e non volevamo rischiarlo; nella giornata di domani verificheremo ma spero non sia nulla. Faccio i complimenti a Ferrari, che è entrato sotto antibiotico e ha giocato con la febbre una grande partita".

"L'unità è quello che ho chiesto da inizio settimana. Devo elogiare anche alcuni giocatori che fino a poco prima della partita erano dati per poco efficaci, invece sono stati bravi anche per il sacrificio. Faccio i complimenti a Martinelli, che è stato il migliore in campo".

La sfida contro la Carrarese? "Prepareremo una partita su un campo non facile, contro una squadra che ha valori importanti. Recupereremo per la panchina Coda e Pierini, non credo Abildgaard e Henderson. Anche a Carrara sarà una gara contro una squadra molto fisica, non vorrei scoprirmi come successo l'anno scorso sulla ripartenza".

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