Sampdoria, Lombardo: «Dobbiamo farci un po' di "mea culpa" perchè i gol presi erano evitabili»

Le dichiarazioni di Attilio Lombardo al termine della sconfitta per 2-0 dei blucerchiati contro la Carrarese:

"Una sconfitta che si doveva evitare e invece siamo qua a raccontare ancora una prestazione che fa tornare a casa la squadra con 0 punti. Questa era una partita che perlomeno non dovevamo perdere. Sapevamo che era uno sconto diretto molto importante, sapevamo che era molto difficile per come era stata caricata anche dall’ambiente, però credo che sotto l’aspetto mentale avevamo calcolato tutto bene solo che poi dopo è il campo che decide".

"Faccio i complimenti alla Carrarese però dobbiamo farci anche un po’ di mea culpa perché i gol presi erano veramente molto evitabili. Non mi sembra che la squadra abbia sofferto tanto, non mi ricordo grandi parate di Martinelli e quindi questo ti lascia ancora di più l'amaro in bocca".

"Non possiamo fare altro che dimenticare questa partita e ricominciare da domani a pensare all'Avellino; ho chiesto sempre alla squadra di giocare liberi, di non avere grandi persone mentale, di avere l’umiltà di poter giocare la partita sempre e comunque in qualsiasi momento della gara, lo abbiamo fatto tardi nel primo tempo, e in generale facciamo tanta fatica a tirare in porta".

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