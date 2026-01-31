Sampdoria, Gregucci: "Il Dio del calcio ci ha premiato. Dobbiamo migliorare tante cose”

Le parole del tecnico blucerchiato Angelo Gregucci al termine della vittoria per 1-0 nel derby regionale con lo Spezia grazie alla rete siglata da Matteo Ricci al 90':

"Prendiamo i tre punti, prendiamo la volontà dei ragazzi di rimanere aggrappati sempre alle partite. Dobbiamo migliorare ancora tantissime cose perché ci ha premiato forse il Dio del calcio perché siamo rimasti aggrappati all’osso e avevo una sensazione che l’episodio poteva spostarla di quà e di là. Quindi possiamo far meglio, dobbiamo far meglio, portiamo a casa tre punti vitali ma secondo me dovremmo migliorare un po’ di cose".

"La squadra è sempre stata viva; sono ragazzi che combattono, in questo momento devono migliorare la condizione, quelli che piano piano stanno arrivando, devono integrarsi; è una squadra profondamente rinnovata e dovranno lavorare".

"Ho fatto i complimenti a loro ma con molta onestà devo fare i complimenti al nostro staff perché è gente che lavora dalla mattina alla sera per amore della Sampdoria".

