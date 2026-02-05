Sampdoria, Mancini: "Massima fiducia nello staff tecnico e siamo contenti di Brunori"

"Parto dicendo che c'è fiducia totale da parte di Jesper e mia nei confronti dello staff, nei confronti di Angelo e dello suo staff, fiducia totale. È chiaro che crediamo in sintonia, abbiamo lavorato assolutamente sì, ci confrontavamo tutti i giorni sulle posizioni che ci servivano, sui giocatori che ci servivano e crediamo di avergli dato a disposizione ora sicuramente una rosa con meno lacune rispetto a quando sono arrivati. Quindi io non pretendo di più solo da loro, io pretendo di più da tutti, io prendo di più anche da me stesso, perché se siamo in questa situazione è perché tutti dobbiamo fare di più, perché si vede che quello che è stato fatto fino ad oggi non basta.

Come hai detto tu, è la prima volta, penso che siamo, prima o seconda volta che siamo fuori dalla zona retrocessione, la seconda volta nel giro di un mese che siamo fuori dalla zona retrocessione e l'obiettivo è quello, l'obiettivo è salvarsi il prima possibile, perché l'obiettivo, il nostro obiettivo lo dice la classifica, se non ci raccontiamo le favole, che è salvarsi il prima possibile e pensare domenica dopo domenica. Sicuramente, come ho detto prima, io pretendo di più da tutti, partendo da me stesso. Il piano A è che non vengano squalificati gli allenatori, ovviamente abbiamo un piano per tutti gli scenari, però speriamo vivamente di evitare la squalifica dell'allenatore".

Parole di Andrea Mancini (ds) e Jesper Fredberg (Ceo) della Sampdoria in conferenza stampa post mercato.

