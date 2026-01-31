Sampdoria, i tifosi "bloccano" il pullman per dare la carica alla squadra: "Noi vogliamo questa vittoria"
di Luca Pandimiglio
Tutta la spinta da parte dei gruppi della Sud a pochi minuti dalla sfida contro lo Spezia
Il pullman blucerchiato diretto allo stadio Luigi Ferraris è stato "bloccato" per qualche minuto dai tifosi, che hanno caricato la squadra in vista della gara casalinga contro lo Spezia in programma alle 19.30.
"Noi vogliamo questa vittoria", il coro dei tifosi blucerchiati che vogliono trascinare i ragazzi di Gregucci alla prima vittoria del 2026. Tra pochi minuti le squadre saranno in campo per chiudere il sabato della 22esima giornata del campionato di Serie B.
