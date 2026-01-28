Sampdoria, Conti ha firmato sino al 2030. Di Pardo per la fascia destra
di Redazione
21 sec
Francesco Conti ha rinnovato il contratto con la Sampdoria sino al 2030, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi è arrivata anche l'ufficialità da parte della società blucerchiata.
Intanto, è in arrivo Alessandro Di Pardo. L'esterno destro, 26 anni, in scadenza col Cagliari, approda in blucerchiato a titolo definitivo e dovrebbe essere già a disposizione per la partita di sabato con lo Spezia (ore 19,30) al "Ferraris".
In uscita Ioannou (destinazione Paros).
