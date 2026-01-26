Sampdoria: vent'anni fa se ne andava Armando Leonardi, da supertifoso dello 'Squalo' a dirigente del club

Il 26 gennaio 2006, a soli 42 anni, veniva a mancare prematuramente dopo una lunga e faticosa malattia Armando Leonardi, una figura amatissima da tutto il mondo sampdoriano. Responsabile della biglietteria dell’U.C. Sampdoria, ma soprattutto tifoso autentico e appassionato, Armando incarnava al meglio lo spirito blucerchiato. Segnalato a Paolo Mantovani dal ragionier Lorenzo Traverso, entrò in società proprio nella stagione dello Scudetto. Sia come tifoso che come dirigente, fu sempre benvoluto e amato dai compagni di tifo e dai colleghi. Aveva un carattere meraviglioso e un senso dell'umorismo straordinario.

Prima di entrare ufficialmente a far parte della Sampdoria, Armando era già un punto di riferimento per il tifo organizzato: nella foto è il secondo da destra, al Nya Ullevi di Göteborg, il 9 maggio 1990 poco prima del fischio d'inizio della finale di Coppa delle Coppe, con gli amici dei Tesi Samp (simbolo d'obbligo, Vilcoyote che prima o poi avrebbe preso lo struzzo...) e del Sampdoria Club “Lo Squalo” di via Casaregis. Nello scatto, gli altri hanno espressioni appunto 'tese', come da ragione sociale, vista l''importanza della partita, occasione di rivincita dopo la finale persa l'anno prima a Berna. Armando no, Armando sorride aperto, con quel suo sorriso indimenticabile. Forse sapeva già come sarebbe andata quella partita. Decisa da una doppietta nei supplementari di Gianluca Vialli, un altro che come lui se ne sarebbe andato troppo presto.

Armando riposa nella Calizzano che era il suo ritiro del cuore. Piace pensare che con Gianluca si siano ritrovati e oggi parlino anche di quella notte, la notte in cui la Sampdoria trovò il suo posto fra le stelle.

