Catanzaro-Sampdoria, le formazioni: esordio tra i pali per Martinelli

Catanzaro e Sampdoria si affrontano allo stadio "Ceravolo" nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie B. I blucerchiati sono privi di Esposito e Barak infortunati, in porta Martinelli viene preferito a Ghidotti, "silurato" per la seconda volta nel corso di questa travagliata stagione.

Ecco le formazioni ufficiali:

CATANZARO: Pigliacelli; Cassandro, Brighenti, Frosinini; Favasuli, Rispoli, Petriccione, D’Alessandro; Cissè, Iemmello; Pittarello. In panchina: Marietta, Borrelli, Bashi, Di Chiara, Buglio, Pompetti, Alesi, Di Francesco, Liberali, Nuamah, Pandolfi. All.: Aquilani

SAMPDORIA: Martinelli; Hadizkadunic, Abildgaard, Viti; Depaoli, Conti, Henderson, Giordano; Pafundi, Cherubini; Coda. In panchina: Ghidotti, Ravaglia, Palma, Ferrari, Riccio, Vulikic, Casalino, Ricci, Girelli, Bellemo, Begic, Brunori. All.: Gregucci

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.