Frosinone-Sampdoria 3-0: cronaca e tabellino della partita

La Sampdoria affonda a Frosinone subendo un pesante 3-0 che fotografa bene le difficoltà della squadra blucerchiata, apparsa fragile dietro e poco incisiva davanti, segnando forse il capolinea della gestione Gregucci-Foti, duo atteso tra l'altro martedì dal processo sportivo al TFN per confusione dei ruoli sull'effettività della guida tecnica.

LA PARTITA

PRIMO TEMPO

1' Errore di Palma, Martinelli subito decisivo su Raimondo con deviazione in corner.

5' Ancora Martinelli prodigioso su colpo di testa ancora di Raimondo.

21' Ci prova Ricci dalla distanza, pallone di poco alto. Quindi sulla ripresa del gioco Ghedjemis sfiora il sette destro.

25' GOL FROSINONE. Cross dalla destra, tutto solo Fiori di testa prende la mira e in controbalzo supera Martinelli. E' il decimo gol di testa al passivo e la difesa è parsa non impeccabile. 1-0

32' Nuovo tentativo di Ghedjemis con il mancino, ancora una volta bravo Viti a chiudere.

SECONDO TEMPO

47' GOL FROSINONE. L'azione parte dal portiere ed è quasi la fotocopia del gol di Fiori, su assist di Gelli è Raimondo a colpire di testa quasi indisturbato e a raddoppiare. 2-0

62' Annullato per fuorigioco un gol di Brunori.

64' GOL FROSINONE. Il tris è firmato Corrado, che lascia partire una conclusione potente e precisa su cui non può nulla Martinelli. 3-0

73' Occasione Sampdoria. Lancio dal centrocampo alla ricerca di Brunori che scatta sul filo del fuorigioco e conclude di sinistro, ma il pallone finisce a fil di palo.

84' Prova Gelli con il destro, blocca Martinelli in presa bassa.



FROSINONE-SAMPDORIA 3-0

RETE: 25' Fiori, 47' Raimondo, 64' Corrado.

FROSINONE (4-3-3): Palmisan; A. Oyono (51' G. Oyono), Calvani, J. Gelli, Marchizza; Calò, Koutsoupias, Cichella; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.

SAMPDORIA (3-5-2): Martinelli; Palma, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Ricci, Esposito (56' Cherubini), Begic, Cicconi; Brunori, Soleri.

ARBITRO: La Penna.

