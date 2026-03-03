Sampdoria, Gregucci salta le trasferte di Castellamare e Frosinone per motivi di salute

Angelo Gregucci non sarà al seguito della Sampdoria nella doppia trasferta di Castellamare di Stabia (domani ore 20) e domenica a Frosinone (ore 15). A costringere allo stop forzato l'allenatore in prima della squadra blucerchiata sono motivi di salute. Per la stessa ragione è stata anche annullata la conferenza stampa che Gregucci avrebbe dovuto svolgere oggi a Bogliasco alla vigilia della trasferta in Campania.

A Castellamare, dopo la partita, parlerà uno dei direttori sportivi mentre in panchina andrà regolarmente Lillo Foti in qualità di allenatore in seconda. La squadra andrà poi in ritiro a Roma per preparare la sfida in Ciociaria.

Ieri sera c'era stato un vertice all'A.C. Hotel di corso Europa tra lo stesso Gregucci, Foti e Pozzi in cui il tecnico dotato di patentino aveva annunciato le proprie difficoltà a proseguire il cammino in panchina, comunicandolo anche al direttore sportivo, Andrea Mancini.

Gregucci, che faceva già parte dello staff della Samp nell'ultima parte dello scorso campionato, con Evani allenatore, era rientrato assieme a Foti in occasione della gara casalinga pareggiata contro il Frosinone. Nel complesso il bottino conquistato è stato sinora di 24 punti in 18 partite, con sette sconfitte, sei pareggi e sei vittorie.

Sul suo conto, peraltro, pende anche l'esito del deferimento da parte della procura Figc, con una probabilissima squalifica che potebbe comunque costringere Gregucci, almeno temporaneamente, ad interrompere la sua esperienza sulla panchina della Sampdoria.

Ad Angelo Gregucci un affettuoso in bocca al lupo di pronta guarigione da parte della redazione sportiva di Telenord.

Ecco la lista dei convocati (con la squadra anche gli infortunati Coda e Henderson):

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli.

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Viti.

Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Pafundi, Soleri.

Foto tratta dai profili social ufficiali di U. C. Sampdoria.

