Sampdoria, ecatombe infortuni: stop per Henderson e Hadzikadunic. Squadra in ritiro

La Sampdoria, dopo la seconda sconfitta consecutiva (Bari e Mantova) si prepara alla trasferta di Castellammare di Stabia, in programma mercoledì al “Menti” (ore 20) e poi a quella successiva con il Frosinone domenica alle 15. Allenamento a Bogliasco in vista del ritiro programmato sia per evitare il clima pesante che si respira al "Mugnaini" sia per ottimizzare la settimana in esterna.

Parzialmente in gruppo Martinelli e Viti. Percorsi di recupero invece per Pierini e Malanca. Terapie per Coda, Hadžikadunic (la diagnosi parla di sovraccarico al soleo destro che andrà valutato nelle prossime ore) e soprattutto Henderson (importante versamento edematoso al gemello e al soleo sinistro, il polpaccio: per lo scozzese si prevede uno stop piuttosto lungo).

Tra gli acciaccati lo staff tecnico confida di recuperare almeno Viti, fondamentale per la retroguardia blucerchiata.

Intanto, ha fatto molto rumore il comunicato della Federclubs che ha chiesto l'esonero di Foti e Gregucci mentre al termine del match con il Bari la Gradinata Sud ha fischiato durante la Samp invitando i giocatori a tirare fuori gli attributi. Una situazione che nelle ultime stagioni si sta ripetendo con frequenza.

