Sampdoria, Nicolini: "Questa squadra continua ad avere un problema di organizzazione difensiva"

"È chiaro che quando un allenatore fa un cambio, ritiene che quella mossa sia adeguata. Il problema è che è capitato tante volte che ci siano stati dei cambi discutibili. Inoltre, che senso ha fare un cambio non forzato dopo quattro minuti dall'intervallo bruciandosi uno slot? Parlando dei gol presi: nello specifico è chiaro che sono stati errori marchiani dei difensori. Però se questa squadra, in 15-16 partite dalla gestione Foti, mi sembra solo tre volte non abbia preso gol, allora vuol dire che è anche un problema di organizzazione. Poi abbiamo detto tutti che a livello individuale i nostri difensori non sono delle aquile, perché se andiamo a vedere, poi l'unico difensore nuovo è dei tre adesso è Viti, che tra l'altro anche lui nel primo gol ci ha messo molto di suo. Gli altri due li conosciamo, no? (Poi entra Riccio, lo conosciamo. Quindi voglio dire, la difesa non è che sia cambiata tantissimo. Il buon Carletto Mazzone diceva la tattica è il pane dei poveri. Cioé più sei debole e più ti devi inventare le cose. Più sei modesto e più devi essere sul pezzo, organizzato, (sapere quello che devi fare, quando uscire, quando rinculare, quando raddoppiare, quando fare un mezzo fallo, quando saltare di testa, quando farla passare. Poi l'errore individuale viene evidenziato, ma tu devi mettere qualcosa. Cioè la squadra deve essere organizzata, in mezzo, in parte davanti dove però negli ultimi venti metri conta soprattutto l'estro individuale, ma in particolare dietro".

Lo ha detto Enrico Nicolini, ex calciatore e allenatore, opinionista di Telenord, nel corso di Forever Samp, analizzando la sconfitta della Sampdoria a Mantova. Vi proponiamo uno stralcio del suo intervento, la trasmissione integrale è disponibile on demand sul sito telenord.it nella sezione dedicata a Forever Samp.

