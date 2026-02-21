Sampdoria, harakiri a Mantova: in vantaggio nel primo tempo con Begic, si fa rimontare nella ripresa e perde 2-1
di Luca Pandimiglio
Non basta la rete iniziale di Begic, decisiva per i biancorossi la doppietta realizzata da Bragantini
Al “Martelli” finisce 2-1 per il Mantova al termine di una sfida ricca di episodi. La Sampdoria parte meglio, passa in vantaggio nel primo tempo con Begic e sfiora anche il raddoppio, ma nella ripresa viene rimontata dalla doppietta di Bragantini che regala tre punti preziosi ai biancorossi.
L’avvio è vivace, con il Mantova più propositivo nei primi minuti e la Samp pronta a colpire in ripartenza. Dopo una prima conclusione di Marras ben controllata da Ghidotti, i blucerchiati crescono e al 14’ trovano il vantaggio: rimessa laterale di Di Pardo, Brunori lavora un ottimo pallone in verticale e lancia Begic che si presenta davanti a Bardi e lo supera con freddezza per lo 0-1.
La Samp sembra in controllo e poco dopo avrebbe anche l’occasione per raddoppiare. Ancora Begic viene atterrato in area e l’arbitro indica il dischetto, ma il Var richiama il direttore di gara per un tocco di mano di Henderson ad inizio azione: rigore revocato e Mantova che resta in partita. I blucerchiati continuano comunque a gestire il possesso e sfiorano il raddoppio con Brunori di testa su punizione di Ricci, ma Bardi è decisivo. Si va così all’intervallo con la Samp avanti 1-0.
Nella ripresa il Mantova cambia volto. I padroni di casa aumentano ritmo e pressione, mentre la Samp non riesce a chiudere la partita. Al 51’ Bardi salva su una conclusione al volo di Cherubini, tenendo in vita i suoi. Al 65’ il neoentrato Bragantini riceve palla, si accentra e lascia partire un mancino preciso che si infila sotto l’incrocio dei pali, imprendibile per Ghidotti.
La Samp prova a reagire e ha una grande occasione con Cicconi, ma la difesa biancorossa si oppone. Al 78’ arriva l’episodio decisivo: assist perfetto di Buso per Bragantini che si presenta a tu per tu con Ghidotti e, ancora con il sinistro, firma il 2-1 completando la rimonta.
Nel finale i blucerchiati si riversano in avanti alla ricerca del pareggio. Soleri colpisce anche una traversa, mentre nei minuti di recupero Ghidotti deve intervenire su un tiro-cross di Mensah per evitare il terzo gol. Non basta però lo sforzo conclusivo della Samp.
Al triplice fischio è festa per il Mantova, capace di ribaltare l’iniziale svantaggio grazie all’impatto dei cambi e alla doppietta di Bragantini. Per la Sampdoria resta il rammarico di non aver chiuso la gara nel primo tempo e di aver subito la rimonta nella ripresa.
