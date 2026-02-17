Sampdoria, doppio stop: lesione all'adduttore per Pierini, al retto femorale per Martinelli

Brutte notizie per la Sampdoria dopo gli esami clinici ai quali si sono sottoposti Nicholas Pierini e Tommaso Martinelli (nella foto). Per l'attaccante è stata confermata la lesione all'adduttore mentre al portiere, che sembrava alle prese solo con una contusione, è stata riscontrata una lesione del retto femorale.

Entrambi, dunque, sono costretti a fermarsi. Lo stop di Pierini dovrebbe aggirarsi sui trenta giorni mentre Martinelli potrebbe rientrare prima ma salterà comunque la trasferta di Mantova e quasi certamente anche la partita successiva.

I due calciatori blucerchiati si erano infortunati nell'ultimo incontra casalingo vinto per 1-0 contro il Padova, il portiere era anche rimasto stoicamente in campo poiché la panchina aveva esaurito le sostituzioni.

